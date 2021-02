Operazione contro la mini “Terra dei Fuochi” | Legambiente | “Risposta politica è carente”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“È urgente affiancare allagiudiziaria, che in questi anni ha portato dei buoni risultati, una-istituzionale ancora troppo“. Con queste parole, Mariateresa Imparato, presidenteCampania commenta, in una nota, l’dei carabinieri che ha smantellato un’organizzazione criminale che seppellivano rifiuti tossici nella Piana del Sele. “L’di oggi è l’ulteriore conferma come le risorse ambientali rimangono ad alto rischio di predazione ecocriminale – si legge nel comunicato stampa – Siamo ancora in attesa che inizi concretamente con tempi e regole certe la bonifica del territorio, di azioni concrete per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti che fermino quei “tour” che da ...