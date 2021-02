Olivia Newton-John: la verità sulla strana scomparsa del suo ex compagno sarà rivelata? (Di martedì 23 febbraio 2021) Un libro di Yvette Nipar sull'ex compagno di Olivia Newton-John, su Patrick McDermott, potrebbe rivelare la verità alla base della scomparsa improvvisa dell'uomo. Circa sedici anni fa, il compagno di Olivia Newton-John, Patrick McDermott, scompariva nel nulla durante una battuta di pesca. Adesso, Yvette Nipar, ex moglie di McDermott, ha rivelato di essere al lavoro su un libro incentrato sulla scomparsa del suo ex marito e di aver consultato anche la protagonista di Grease. Come riportato dal magazine Woman's Day, nel corso degli anni Olivia Newton-John e Yvette Nipar sono diventate molto amiche in seguito alla sparizione di Patrick ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021) Un libro di Yvette Nipar sull'exdi, su Patrick McDermott, potrebbe rivelare laalla base dellaimprovvisa dell'uomo. Circa sedici anni fa, ildi, Patrick McDermott, scompariva nel nulla durante una battuta di pesca. Adesso, Yvette Nipar, ex moglie di McDermott, ha rivelato di essere al lavoro su un libro incentratodel suo ex marito e di aver consultato anche la protagonista di Grease. Come riportato dal magazine Woman's Day, nel corso degli annie Yvette Nipar sono diventate molto amiche in seguito alla sparizione di Patrick ...

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Newton Muppet Show, Disney aggiunge un cartello per rappresentazione inappropriata ... il celebre film musicale del 1978 con John Travolta e Olivia Newton - John alias Danny Zuko e Sandy Olsson. Trasmesso dalla BBC il 26 dicembre 2020, ha acceso una discussione sui social network con ...

Il Segno del Comando: il primo sceneggiato esoterico della Rai ... pubblicato dapprima da Rusconi e rieditato nel 1994 nei Tascabili Economici da Newton Compton ... come l'enigmatico diplomatico George Powell (Massimo Girotti), la stravagante Olivia (Rossella Falk), l'...

