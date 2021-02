No ai ricorsi sulla discarica a Monte Carnevale | Comitato Valle Galeria | “Scandaloso”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – “Il Tar del Lazio respinge tutti i ricorsi riguardanti la discarica di inerti e fanghi a Monte Carnevale. Con motivazioni a dir poco scandalose, il Tar del Lazio avalla gli scellerati progetti perpetrati dalla Regione Lazio nella Valle Galeria calpestando i diritti di 30mila persone“. Così su Facebook il Comitato Valle Galeria Libera. “Il sito, indicato successivamente (il 31 dicembre 2019) quale discarica di servizio di rifiuti solido urbani di Roma dalla sindaca Virginia Raggi, era stato autorizzato a discarica di inerti il 27 dicembre del 2019 con procedure palesemente viziate che il tribunale amministrativo non ha ‘voluto’ prendere in considerazione– spiega il Comitato- A nulla sono valse la relazione di Ispra come quelle di tutti i ricorrenti che hanno dimostrato con la prova dei fatti che il sito non è idrogeologicamente idoneo ad ospitare una discarica”.

enzo6619 : @Gianmar26145917 Io gliel'ho chiesto chiaramente con un tweet. Capezzone non portare ad esempio Israele sulla quest… - Ricorsi : Se desideri una consulenza gratuita su questo argomento, puoi contattarci al numero 08.100.30.533 (dal lunedì al ve… - Giovanna7514 : @MarcelloLyotard Chissà perché la scelta sulla mano destra.. Corsi e ricorsi storici?? - Ricorsi : Se desideri una consulenza gratuita su questo argomento, puoi contattarci al numero 08.100.30.533 (dal lunedì al ve… - mantegazziani : juventini sul loro pianeta mentre aspettano trepidanti l'arrivo della sonda di #Mars2020 contenenti l'esito dei ric… -

Ultime Notizie dalla rete : ricorsi sulla

la Repubblica

L' endorsement irrompescena in una fase delicata, con Raggi che resiste alle pressioni dell'... ma non si amministra così una città: ci saranno, contenziosi...". Davide Bordoni, ...I complessivi 209 miliardi di euro per mettere l'Italiaretta via per rispondere alle due ...del piano europeo 'no - stop' dopo l'aggiudicazione di gara per non farli bloccare dai soliti...Il gruppo di opposizione ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale con all’ordine del giorno le “Problematiche dei lavoratori Asu negli Enti Lo ...di Rita Maria Stanca Digitalizzazione al servizio delle persone e formazione continua saranno le prospettive e i trend del lavoro dal punto di vista degli HR per il 2021. Ad attestarlo è l’ultima inda ...