NBA 2020 2021 | i Nets regolano anche i Clippers | bene Gallinari e Melli

(Di lunedì 22 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di otto partite della regular season NBA. Brooklyn dopo aver regolato i Lakers regola, pur facendo a meno di Kevin Durant: è infatti bastato un duo Harden-Irving in forma smagliante. Ottima prestazione di Danilonella vittoria di Atlanta contro Denver, mentre Nicolòassaggia il campo nel successo di New Orleans contro Boston. Quarto ko nelle ultime sei per una Philadelphia battuta a Toronto, mentre a Est vincono Bucks, Knicks e Magic. Decima sconfitta in fila per i Cavs, battuti in casa da OKC. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE LOS ANGELES-BROOKLYN108-112 I Brooklyn...