Luisa Ranieri: “Volevo la mia indipendenza”, pazzesco retroscena! (Di lunedì 22 febbraio 2021) In un’intervista concessa a Vanity Fair, Luisa Ranieri racconta un retroscena del tutto inaspettato sul suo passato. Scopriamo cosa ha rivelato la protagonista della nuova fiction Rai “Le indagini di Lolita Lobosco” L’incredibile retroscena su Luisa Ranieri (Fonte Instagram)Luisa Ranieri è nata a Napoli il 16 dicembre 1973. L’attrice ha preso parte a molti film e fiction, diventando uno dei volti più noti della televisione italiana. Inizia la sua carriera a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, recitando nella serie tv “La Squadra“. Successivamente debutta sul grande schermo nel ruolo di protagonista nel film “Il Principe e il Pirata”, con la regia di Leonardo Pieraccioni. In un’intervista rilasciata per la rivista Vanity Fair, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) In un’intervista concessa a Vanity Fair,racconta un retroscena del tutto inaspettato sul suo passato. Scopriamo cosa ha rivelato la protagonista della nuova fiction Rai “Le indagini di Lolita Lobosco” L’incredibile retroscena su(Fonte Instagram)è nata a Napoli il 16 dicembre 1973. L’attrice ha preso parte a molti film e fiction, diventando uno dei volti più noti della televisione italiana. Inizia la sua carriera a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, recitando nella serie tv “La Squadra“. Successivamente debutta sul grande schermo nel ruolo di protagonista nel film “Il Principe e il Pirata”, con la regia di Leonardo Pieraccioni. In un’intervista rilasciata per la rivista Vanity Fair, ...

repubblica : 'Lolita Lobosco' boom di ascolti: 7,5 milioni di spettatori per la fiction con Luisa Ranieri: La prima indagine del… - peucezia : RT @repubblica: 'Lolita Lobosco' boom di ascolti: 7,5 milioni di spettatori per la fiction con Luisa Ranieri: La prima indagine del viceque… - AnonymeRai : ? Rai1: 'Le Indagini di Lolita Lobosco' stravincono la prima serata - gloriaparveth : RT @diceNiNi: Luca Zingaretti (il siculo Montalbano) è romano: tutto OK Alessandro Gassmann (il siculo Lojacono) è romano: tutto OK Lino Gu… - MarioManca : #LolitaLobosco: la nuova fiction con Luisa Ranieri stravince negli ascolti, ma... -