Leonardo, fiction Rai su Da Vinci: quando va in onda e trama (Di lunedì 22 febbraio 2021) In arrivo su Rai Uno la serie evento di uno dei più grandi geni dell'umanità. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo progetto L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 22 febbraio 2021) In arrivo su Rai Uno la serie evento di uno dei più grandi geni dell'umanità. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo progetto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

dumurin : @EnfantProdige che boom Lolita Lobosco che batte anche Mina Settembre. Lolita è la fiction Rai del 2021, non so se… - xnianobsessed : comunque io non vedo l’ora di vedere la fiction su Leonardo con Aidan Turner mi trema già il culo #Leonardo #rai1 - anxvenus : RT @acciokindness: Ho appena visto la pubblicità di #Leonardo e anche in questa fiction ci saranno @pierspollon e giasau, coloro che reggon… - marzia_bernardi : RT @acciokindness: Ho appena visto la pubblicità di #Leonardo e anche in questa fiction ci saranno @pierspollon e giasau, coloro che reggon… - itsssred : RT @acciokindness: Ho appena visto la pubblicità di #Leonardo e anche in questa fiction ci saranno @pierspollon e giasau, coloro che reggon… -