L’Antitrust sanziona Sky. Multa da 2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette sui pacchetti calcio e sport (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Sky sanzioni per 2 milioni di euro “per aver adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky calcio e Sky sport”. “In primo luogo – spiega L’Antitrust in una nota -, Sky non ha riconosciuto, a fronte dell’emergenza sanitaria Covid 19 e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioni sportive, la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti, dal momento in cui gli eventi sportivi in diretta sono stati sospesi e fino alla loro ripresa”. “Gli effetti di tale pratica scorretta – riferisce ancora la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Sky sanzioni per 2di“per aver adottato trenei confronti dei clienti titolari deidi abbonamento pay tv Skye Sky”. “In primo luogo – spiegain una nota -, Sky non ha riconosciuto, a fronte dell’emergenza sanitaria Covid 19 e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioniive, la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei, dal momento in cui gli eventiivi in diretta sono stati sospesi e fino alla loro ripresa”. “Gli effetti di tale pratica scorretta – riferisce ancora la ...

