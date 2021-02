L’Ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, ucciso in un attentato insieme ad un Carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una notizia terribile ha purtroppo trovato la conferma ufficiale della Farnesina: L’Ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio è rimasto ucciso insieme ad un Carabiniere della scorta a Goma. I due stavano viaggiando a bordo di un mezzo facente parte del convoglio Monusco, una missione organizzata dall’ONU per cercare di stabilizzare una situazione sempre più delicata nella Repubblica Democratica del Congo. Si pensa ad un rapimento finito in tragedia L’attentato ha preso luogo questa mattina intorno alle 9:00 ore italiane e sarebbe stato in realtà un tentativo di rapimento finito male. Sembrerebbe anche esserci una terza vittima ancora da identificare. Ad uccidere il diplomatico italiano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una notizia terribile ha purtroppo trovato la conferma ufficiale della Farnesina:inè rimastoad undella scorta a Goma. I due stavano viaggiando a bordo di un mezzo facente parte del convoglio Monusco, una missione organizzata dall’ONU per cercare di stabilizzare una situazione sempre più delicata nella Repubblica Democratica del. Si pensa ad un rapimento finito in tragedia L’ha preso luogo questa mattina intorno alle 9:00 ore italiane e sarebbe stato in realtà un tentativo di rapimento finito male. Sembrerebbe anche esserci una terza vittima ancora da identificare. Ad uccidere il diplomatico...

