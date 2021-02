La polizia ha interrotto una festa con 60 persone a Reggio Calabria

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli agenti delle Volanti delladi Stato sono intervenuti in una struttura privata nel quartiere Catona didove, in seguito a una segnalazione arrivata alla sala operativa della Questura, hanno. Quando gli agenti sono arrivati nello stabile, accompagnati dal personale del gabinetto regionale diScientifica per la, hanno prima constatato la presenza nel piazzale esterno di circa 30 autovetture e poi identificato all'interno circa 60che stavano consumando delle pizze sia sedute intorno a tavoli sia in piedi. La maggior parte si trovava all'interno di una sala con finestre chiuse, e pertanto sono state elevate 44 sanzioni per inosservanza delle norme di legge in materia di contenimento ...

Lahauna festa con 60 persone a Reggio ...In alcuni casie carabinieri hannofeste di compleanno, battesimi e addirittura un barbecue in comitiva a Posillipo . La Campania venerdì scorso e per 15 giorni è stata collocata ...Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in una struttura privata nel quartiere Catona di Reggio Calabria dove, in seguito a una segnalazione arrivata alla sala operativa della ...FESTA DI LAUREA – Ieri sera, infine, ancora gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Massimo Stanzione, sempre a Napoli, per una segnalazione di una festa privata. Gli agen ...