Kroos su Alaba | “Non bastano solo le qualità per giocare nel Real Madrid”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Intervistato da Sky Deutschland il centrocampista del, Toniha parlato del possibile arrivo dell’ex compagno al Bayern Monaco Davidnel club madrileno: “Non gioco con lui da quasi sette anni e mi viene difficile sapere cosa pensa di fare. Ho letto che il suo nome è accostato a questo club, ma non so molto di più. Si tratta di un giocatore molto forte, con grandevisto che è titolare del Bayern, e potrebbe benissimoqui al. Però lenon, serve essere forti anche mentalmente per resistere alle pressioni, soprattutto quando le cose non vanno bene”. Foto: Twitter Personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

fabioct_ : @nonlapassopapi Se possiamo prendere Kroos Alaba e campioni già affermati no. Ma comunque nessuna colpa a Ronaldo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Kroos Alaba

TUTTO mercato WEB

... il centrale non rinnoverà il contratto e quindi cambierà, con David- che ieri ha confermato ... uno dei probabili titolari per le stagioni a venire, ma il tris Casemiro,e Modric sarà l'...... Slovenia) Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Difensori David(FC Bayern Monaco, Austria) ... Inghilterra) Frenkie de Jong (FC Barcelona, N'Golo Kante (Chelsea FC , Francia) Toni(Real ...Dopo le prime quattro partite degli ottavi di settimana scorsa, si completano le gare di andata tra martedì e mercoledì: in campo Lazio e Atalanta per due sfide affascinanti ma difficili ...Otto indisponibili, un attaccante esterno costretto sulla linea dei difensori, un assente da oltre 100 milioni di euro: Hazard. Eppure il Real Madrid non può non fare paura perché, al netto dei tanti ...