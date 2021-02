Juventus è una “catastrofe”: “Pirlo via dai bianconeri” (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Juventus questa sera in campo contro il Crotone ed intanto aumentano i dubbi su Pirlo: c’è chi preannuncia l’addio a fine stagione Vincere per provare a restare più vicini possibili all’Inter. La Juventus non ha altra possibilità che conquistare i tre punti questa sera contro il Crotone. La vetta attualmente dista 11 punti e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Laquesta sera in campo contro il Crotone ed intanto aumentano i dubbi su: c’è chi preannuncia l’addio a fine stagione Vincere per provare a restare più vicini possibili all’Inter. Lanon ha altra possibilità che conquistare i tre punti questa sera contro il Crotone. La vetta attualmente dista 11 punti e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : #Juventus: #Dybala e #Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo. #Cuadrado, invece, verrà rivalutato tra 10 gi… - GoalItalia : La verità del fratello di Kean 'La Juve non l'avrebbe mai ceduto, è stata una scelta di Sarri' ? - tancredipalmeri : Ci sono ben 7 giocatori della Juventus in area attorno a Marega. E nessuno che lo marchi. E nessuno che gli stia… - franbu67 : RT @giampdisan: C'è una chiara tendenza oggi fra gli juventini: si segano su chiunque non giochi alla #Juventus e denigrano chiunque vi gio… - RosyProietti : RT @ClaudioZuliani: La strada è lunga ma ce la possiamo ancora fare. Inizia una settimana dove bisogna vincere #Juventus ???????????? #lajuvein… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus una Calcio in tv: lunedì con la serie A Quarto giorno consecutivo con la serie A in campo e in televisione, una sorta di prologo di quanto avverrà dal prossimo agosto nel caso di acquisizione dei diritti da ...45 Juventus - Crotone , partita ...

Calcio in tv: dove vedere le partite del 23 febbraio 2021 Una settimana fa il Liverpool ha ipotecato la qualificazione ai quarti di finale battendo il Lipsia ... era invec e iniziata male l'avventura della Juventus , sconfitta in casa del Porto mentre il ...

Di Livio chiaro su Pirlo: "Contro il Porto si gioca il futuro alla Juventus" Goal.com Volata Champions d'altri tempi: sette sorelle per quattro posti JUVENTUS: LE MILANESI IN CASA NELL'ULTIMO MESE La Juventus di Pirlo è forse la più difficile da inquadrare. Con una gara da recuperare e una Champions da raddrizzare dopo la brutta prova di Porto, i ...

Juventus Crotone, emergenza per Pirlo: 6 assenze pesanti JUVENTUS CROTONE – Pirlo deve tornare a vincere. Questa sera alle 20.45 la Juventus sfida il Crotone, partita da non sottovalutare. I bianconeri in piena emergenza viste le tante assenze. Ancora in ...

Quarto giorno consecutivo con la serie A in campo e in televisione,sorta di prologo di quanto avverrà dal prossimo agosto nel caso di acquisizione dei diritti da ...45- Crotone , partita ...settimana fa il Liverpool ha ipotecato la qualificazione ai quarti di finale battendo il Lipsia ... era invec e iniziata male l'avventura della, sconfitta in casa del Porto mentre il ...JUVENTUS: LE MILANESI IN CASA NELL'ULTIMO MESE La Juventus di Pirlo è forse la più difficile da inquadrare. Con una gara da recuperare e una Champions da raddrizzare dopo la brutta prova di Porto, i ...JUVENTUS CROTONE – Pirlo deve tornare a vincere. Questa sera alle 20.45 la Juventus sfida il Crotone, partita da non sottovalutare. I bianconeri in piena emergenza viste le tante assenze. Ancora in ...