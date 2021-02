Il mondo del western dice addio a Giancarlo Santi, storico regista di genere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il mondo del cinema dice addio a uno dei suoi grandi storici protagonisti. Se ne va all’età di 81 anni, il regista italiano Giancarlo Santi, conosciuto principalmente da molti, per aver diretto l’epico spaghetti western, “Il grande duello“. Originario di San Lorenzo, zona urbanistica di Roma, Giancarlo Santi fu primo aiuto regista di nomi importanti, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ildel cinemaa uno dei suoi grandi storici protagonisti. Se ne va all’età di 81 anni, ilitaliano, conosciuto principalmente da molti, per aver diretto l’epico spaghetti, “Il grande duello“. Originario di San Lorenzo, zona urbanistica di Roma,fu primo aiutodi nomi importanti, L'articolo NewNotizie.it.

LegaSalvini : ???? IL SALTO STREPITOSO DI LARISSA IAPICHINO: RECORD DEL MONDO UNDER 20 INDOOR DEL SALTO IN LUNGO!!! Congratulazioni… - FBiasin : Uno dei posti più belli del mondo. #DerbyMilano #MilanInter #SanSiro - Tg1Rai : Compie 90 anni @AmerigoVespucci, la più antica unità della @ItalianNavy. Molti la considerano la nave più bella del… - GattoZampone : La più bella nave del mondo ???? - Memoq76 : RT @guglielmofavu: La seguii dunque come si segue un sogno che si ama vano: così eravamo divenuti a un tratto lontani e dopo lo strepito de… -