I Ricchi e Poveri tornano con un doppio album: “Vogliamo un disco rock!” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo il successo della performance sanremese dello scorso anno e in occasione dei 50 anni di Che sarà, il 26 febbraio esce Reunion, doppio album dei Ricchi e Poveri. Il disco è prodotto da Danilo Mancuso per DM Produzioni e distribuito da Sony Music Entertainment Italy. 21 tracce che racchiudono i grandi successi dagli anni ’60 agli anni ’90, per la prima volta eseguiti dal gruppo nella formazione originaria. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, con la partecipazione eccezionale di José Feliciano che ha reinterpretato Che sarà al Festival di Sanremo del 1971. Quando venne presentata in quell’edizione, si classificò seconda proprio con l’interpretazione dei Ricchi e Poveri in abbinamento allo straordinario cantante e musicista portoricano. Il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo il successo della performance sanremese dello scorso anno e in occasione dei 50 anni di Che sarà, il 26 febbraio esce Reunion,dei. Ilè prodotto da Danilo Mancuso per DM Produzioni e distribuito da Sony Music Entertainment Italy. 21 tracce che racchiudono i grandi successi dagli anni ’60 agli anni ’90, per la prima volta eseguiti dal gruppo nella formazione originaria. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, con la partecipazione eccezionale di José Feliciano che ha reinterpretato Che sarà al Festival di Sanremo del 1971. Quando venne presentata in quell’edizione, si classificò seconda proprio con l’interpretazione deiin abbinamento allo straordinario cantante e musicista portoricano. Il ...

