Highlights e gol Juventus-Crotone 3-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di3-0, match valido per la ventitreesima giornata di. All’Allianz Stadium ci pensa Cristiano Ronaldo nel primo tempo a mettere le cose in discesa, poi nella ripresa a spegnere sul nascere le velleità di reazione dei calabresi arriva il tris di McKennie. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.