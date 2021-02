GFVip 5, Giulia Salemi torna nella casa: confronto animato con i “Vipponi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Venerdì scorso Giulia Salemi ha dovuto abbandonare la casa del GFVip 5. La modella è stata battuta al televoto da Stefania Orlando, la quale ha potuto continuare il suo percorso nella casa per cercare di conquistare la finale del primo marzo 2021. L’uscita di Giulia ha mandato in crisi Pierpaolo Pretelli. L’influencer e l’ex velino hanno iniziato una relazione proprio all’interno del reality e questa brusca separazione non è stata facile da accettare. Nelle ultime ore Pierpaolo ha avuto una vera e propria crisi di pianto. Gli altri concorrenti hanno provato a tirarlo su di morale, ma invano. Questa sera, 22 Febbraio 2021, però potrà incontrare di nuovo Giulia, la quale entrerà nella casa per un ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Venerdì scorsoha dovuto abbandonare ladel5. La modella è stata battuta al televoto da Stefania Orlando, la quale ha potuto continuare il suo percorsoper cercare di conquistare la finale del primo marzo 2021. L’uscita diha mandato in crisi Pierpaolo Pretelli. L’influencer e l’ex velino hanno iniziato una relazione proprio all’interno del reality e questa brusca separazione non è stata facile da accettare. Nelle ultime ore Pierpaolo ha avuto una vera e propria crisi di pianto. Gli altri concorrenti hanno provato a tirarlo su di morale, ma invano. Questa sera, 22 Febbraio 2021, però potrà incontrare di nuovo, la quale entreràper un ...

lapinella : Ma posso sapere perche’ ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugn… - lapinella : Comunque ritornando a bomba, Stefania e’ la mia queen e Giulia la mia princess, quindi? Non posso giocare con voi,… - GrandeFratello : 'Non so come sarebbe stato qua dentro senza di lui' ?? Questi sono Giulia e Pierpaolo. #GFVIP - AshlinLuce : A me Giulia sembra una dolciona proprio buona buona buona #gfvip #prelemi - Ale13199 : Comunque Giulia aveva idealizzato anche il rapporto con Enok ?? #gregorelli #tzvip #gfvip #eligreg -