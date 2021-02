Galli: «Polemiche sulle varianti? Mi metterei in lockdown personale e star zitto 2-3 settimane. Finora sono stato coerente» (Di lunedì 22 febbraio 2021) «sono stato tentato di fare il mio personalissimo lockdown e di rimanere in silenzio per 2-3 settimane. Se non fosse che in questo momento siamo in una congiuntura particolarmente seria e preoccupante». Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive all’ospedale Sacco di Milano, ha parlato della sua presenza in televisione e sui media in generale durante quest’anno di pandemia di Coronavirus. «Declino i quattro quinti delle richieste, pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni per fare corrida e altri per fare informazione seria», ha detto in un’intervista nella serata di ieri, 21 febbraio, a Otto e mezzo. «Se quello che è stato programmato con tutta l’Europa non si verifica, siamo in un grosso guaio» In ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) «tentato di fare il mio personalissimoe di rimanere in silenzio per 2-3. Se non fosse che in questo momento siamo in una congiuntura particolarmente seria e preoccupante». Massimo, primario del reparto di Malattie Infettive all’ospedale Sacco di Milano, ha parlato della sua presenza in televisione e sui media in generale durante quest’anno di pandemia di Coronavirus. «Declino i quattro quinti delle richieste, pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni per fare corrida e altri per fare informazione seria», ha detto in un’intervista nella serata di ieri, 21 febbraio, a Otto e mezzo. «Se quello che èprogrammato con tutta l’Europa non si verifica, siamo in un grosso guaio» In ...

