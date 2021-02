Fuoco incrociato M5S Bonafede | Rifondare con Conte Carelli | I 5 stelle sono scoppiati

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Una battaglia senza quartiere dentro i 5, dopo le espulsioni dal gruppo parlamentare che prefigurano quelle dal Movimento dei deputati e senatori che hanno votato NO al Governo Draghi. “Io penso che M5S vada rifondato, ossia che debba essere completamente riorganizzato” afferma Alfonsoin un’intervista al Fatto Quotidiano, in cui spiega che “non è sufficiente sostituire un capo. Dobbiamo darci una struttura e coinvolgere i territori. Vito Crimi ha fatto il massimo come reggente, ma l’errore che tutti noi abbiamo commesso in questo ultimo anno è stato pensare che al Movimento, per reggere, bastasse stare al Governo. E invece non può essere così”.quindi, nella convinzione che “il futuro del M5S non possa che essere intrecciato a quello di”. Il capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa, ...

Una battaglia senza quartiere dentro i 5 stelle, dopo le espulsioni dal gruppo parlamentare che prefigurano quelle dal Movimento dei deputati e senatori che hanno votato NO al Governo Draghi. 'Io ...