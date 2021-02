Frana un cimitero, centinaia di bare in mare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati A causa di uno smottamento del terreno, una parte del cimitero di Camogli, in provincia di Genova, è Franata sulla spiaggia sottostante. Secondo quanto riporta l’Ansa, circa duecento bare sono rimaste coinvolte dalla Frana e sono finite in mare e sugli scogli. Il cedimento ha provocato anche il crollo di due cappelle, e delle salme che erano conservate al suo interno. Fortunatamente, non si è registrata nessuna vittima poiché l’area era transennata. Stando a quanto si apprende, la Frana sarebbe stata provocata dall’erosione della falesia su cui poggiava il cimitero, da parte delle violente mareggiate che negli ultimi anni si sono scagliate sulla costa ligure. Tino Revello, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Camogli, ha ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati A causa di uno smottamento del terreno, una parte deldi Camogli, in provincia di Genova, èta sulla spiaggia sottostante. Secondo quanto riporta l’Ansa, circa duecentosono rimaste coinvolte dallae sono finite ine sugli scogli. Il cedimento ha provocato anche il crollo di due cappelle, e delle salme che erano conservate al suo interno. Fortunatamente, non si è registrata nessuna vittima poiché l’area era transennata. Stando a quanto si apprende, lasarebbe stata provocata dall’erosione della falesia su cui poggiava il, da parte delle violenteggiate che negli ultimi anni si sono scagliate sulla costa ligure. Tino Revello, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Camogli, ha ...

