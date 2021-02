(Di martedì 23 febbraio 2021)Piazza Lecce, 9 – 00161Tel. 06/47549953 Sito Internet: www..it Tipologia: pizzeria Prezzi: fritti 1,50/6€, pizze 3/10€, birre alla spina 39cl 5€, 1lt 12€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo OFFERTAEsperienza alquanto deludente quella vissuta da, una nuova pizzeria aperta a due passi da Piazza Bologna. Il menù è abbastanza ampio, in quanto comprende anche un’offerta di ristorazione con piatti cucinati, oltre alla pizza e ai dolci, ma il nostro giudizio si riferisce all’impasto di acqua, lievito e farina che abbiamo trovato poco fragrante e un po’ gommoso, soprattutto nel cornicione alto che lo caratterizza. Anche la cottura non ci ha entusiasmato, con il bordo quasi sempre bruciacchiato e al centro così sottile da non ...

SecolodItalia1 : Fornace Stella – Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Fornace Stella

Reporter Gourmet

Per non dimenticare le vittime dell'Olocausto Unadi David in mosaico sul tronco tagliato di un albero. L'opera d'arte in omaggio alle vittime ... Composto da smalti vetrosi dellaOrsoni ...... Marcello Landi, unadi David in mosaico, posta su un albero spezzato nel Giardino dei ... Composto da smalti vetrosi dellaOrsoni di Venezia e marmo nero del Belgio, il mosaico è stato ...Qualche settimana fa Pump up the Volume ha compiuto trent’anni. Wow. Tanti auguri al teen movie indipendente che nessuno conosce ma che, al tempo stesso, ha segnato le vite di tutti noi (e un’epoca) i ...SERIE A 2020-2021 GIORNATA N. 23 Venerdì 19 febbraio 2020 Fiorentina - Spezia 3-0 (48' Vlahovic F, 64' Castrovilli F, 82' Eysseric F) Cagliari - Torino 0-1 (76' Bremer) Sabato 20 febbraio 2021 Lazio-S ...