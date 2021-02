Foggia, maestra o carceriere? Minaccia i bambini e li aggredisce, picchiandoli (Di lunedì 22 febbraio 2021) La maestra carceraria di Foggia condannata per i video che la ritraggono costantemente a vessare e Minacciare creature innocenti. Parole che neanche un camionista pronuncerebbe nei confronti di piccoli indifesi. Eppure epiteti come “Pazzo, cretino, deficiente, animale” erano pronunciati dalla loro maestra di scuola. Quelle parole, rivolte a bambini della materna, di età compresa tra i due ed i cinque anni, sono state riascoltate dalle forze dell’ordine che sono intervenute per mettere fine alle vessazioni della maestra carceriera di Foggia. L’insegnante è ora stata interdetta dalle sue funzioni di educatrice per 12 mesi. La 47enne non potrà esercitare la professione per un anno, ma è davvero la punizione più grande che le potesse essere data? LEGGI ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lacarceraria dicondannata per i video che la ritraggono costantemente a vessare ere creature innocenti. Parole che neanche un camionista pronuncerebbe nei confronti di piccoli indifesi. Eppure epiteti come “Pazzo, cretino, deficiente, animale” erano pronunciati dalla lorodi scuola. Quelle parole, rivolte adella materna, di età compresa tra i due ed i cinque anni, sono state riascoltate dalle forze dell’ordine che sono intervenute per mettere fine alle vessazioni dellacarceriera di. L’insegnante è ora stata interdetta dalle sue funzioni di educatrice per 12 mesi. La 47enne non potrà esercitare la professione per un anno, ma è davvero la punizione più grande che le potesse essere data? LEGGI ...

