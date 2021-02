FIGC | elezioni | Sibilia beffato Lotito e Marotta siedono in Consiglio

claudioruss : L'11 dicembre 2019, al suo arrivo a #Napoli, #Gattuso disse 'Il settimo posto crea un po' di imbarazzo'. Oggi l'imb… - junews24com : Elezioni FIGC: Gravina confermato presidente, battuto Sibilia - - Ilarioforjuve : Confermato #Gravina, saranno contenti il solito #Lotito (c'è sempre!) e #Marotta. ???? @Chia895 @ANNA62348499… - SportNewsCentr1 : ?? ELEZIONI FIGC: Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della FIGC con il 73.45% dei voti, contro il 26.25% d… - SalandinS : I mestatori nel torbido, favoriti dall’anonimato dei social, è la realtà: #elezioni #figc #Gravina Ma voi infornatevi pure sui social. -

Ultime Notizie dalla rete : FIGC elezioni

... quelli che portarono lafuori dal Commissariamento proprio per iniziativa di Sibilia, ... Sibilia ha più volte denunciato di aver dovuto superare numerosi ostacoli: dalle date per le...Gabriele Gravina sarà il presidente della Federcalcio per il prossimo quadriennio. Schiacciante il successo sullo sfidante Cosimo Sibilia numero uno della LnD. Gravina è stato rieletto con il 73,45% ...Le elezioni si sono tenute oggi presso l’Hotel Rome Cavalieri di Roma, con Gravina che ha battuto la concorrenza di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti.L'Assemblea Figc per l'elezione del presidente federale per il prossimo quadriennio ha riconfermato Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio con 369,84 voti pari al 73,45% contro i 132,17 pari al ...