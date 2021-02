Covid: chiuso un ristorante su 3 con la nuova mappa dei colori (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella nuova mappa dei colori è chiuso in Italia più un locale su tre (35%) con oltre 125mila in bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi che si trovano in aree rosse od arancioni dove non è permesso... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nelladeiin Italia più un locale su tre (35%) con oltre 125mila in bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi che si trovano in aree rosse od arancioni dove non è permesso...

marjquita : La gente muore perché per il covid hanno chiuso qualsiasi tipo di reparto, non vengono fatte operazioni e altro, e… - Marte7983 : RT @Lucrezi97533276: Hanno chiuso gli stadi per evitare assembramenti ...... il problema non è il Covid ma gli analfabeti funzionali che gi… - PorcelliA : Strano paese la #Cina Da lì sembra essere partito il contagio da #COVID, ma l'hanno tenuto nascosto. Hanno chiuso t… - Nico_Piaz : RT @Lgiova66: #facciamoInformazione #COVIDisAirborne Contagio #COVID, 2 metri di distanza al chiuso non bastano: la scoperta coreana cambia… - Lgiova66 : #facciamoInformazione #COVIDisAirborne Contagio #COVID, 2 metri di distanza al chiuso non bastano: la scoperta core… -