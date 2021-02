Cortesano | Deborah Saltori uccisa con un’accetta dall’ex marito

Leggi su ck12

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di oggi in una campagna in provincia di Trento. La vittima aveva 42anni ed era madre di 4 figli. (Web)Ancora un ennesimo femminicidio in Italia, il decimo dall’inizio di questo 2021. A perdere la vita questa volta per mano dell’exè stata, una giovane di 42 anni madre di 4 figli. Lorenzo Cattoni, 39 anni, l’haconcolpendola alla carotide, in una campagna di, in provincia di Trento, dove stava lavorando. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori a Nave San Rocco ma aveva comunque dei permessi speciali per lavorare. Leggi anche -> Porto Viro, lite in famiglia: 29enne uccide il padre a martellate...