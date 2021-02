Concorrente di un quiz televisivo perde una sfida e distrugge lo studio | poi continua a sfogare la rabbia dietro le quinte

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ebbene sì, un, dopo aver perso unain tv, non ha reagito benissimo. É accaduto in Islanda durante lo storico show “Gettu Betur” (in italiano: “Fai la scelta migliore“), in onda dal 1986 sul canale Ruv. Unatra studenti particolarmente sentita evidentemente da uno dei concorrenti: in unotv due squadre sino su temi di cultura generale. Proprio sul finire, quando la tensione era più alta, uno dei concorrenti si è infuriato alla risposta corretta di un suo avversario. A quel punto ha rovesciato il leggio e gettato in aria il proprio bicchiere di acqua, stessa sorte capitata anche al bicchiere di acqua del suo compagno di squadra. In seguito ha lasciato lovisibilmente irritato. La conduttrice del programma Kristjana Arnarsdóttir ha cercato di ...

clikservernet : Concorrente di un quiz televisivo perde una sfida e distrugge lo studio: poi continua a sfogare la rabbia dietro le… - Noovyis : (Concorrente di un quiz televisivo perde una sfida e distrugge lo studio: poi continua a sfogare la rabbia dietro l… - FQMagazineit : Concorrente di un quiz televisivo perde una sfida e distrugge lo studio: poi continua a sfogare la rabbia dietro le… - flaviotiravento : RT @_DAGOSPIA_: VIDEO! - UN CONCORRENTE DEL QUIZ TELEVISIVO ISLANDESE 'GETTU BETUR' SBROCCA E ROVESCIA IL LEGGIO... - _DAGOSPIA_ : VIDEO! - UN CONCORRENTE DEL QUIZ TELEVISIVO ISLANDESE 'GETTU BETUR' SBROCCA E ROVESCIA IL LEGGIO...… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorrente quiz

Il Fatto Quotidiano

Da www.corriere.itsbrocca durante ilgettu betur in islanda 1 Una sfida tra studenti particolarmente sentita da uno dei concorrenti: in uno studio tv due squadre si sfidano su temi di cultura generale. ...Su le ultime novità. , la confessione inaspettata dellaall'Eredità. Lui resta basito: ' Cambiamo argomento... '. Stasera, in diretta su Rai1, ilcondotto da Flavio Insinna. Come in ogni puntata, il conduttore chiede ai concorrenti ...Entrerà nel vivo ad aprile il maxi-concorso del Comune di Roma per assumere 1.512 dipendenti. Le prove pre-selettive per i profili dirigenziali ...È accaduto in un programma televisivo islandese. Uno dei concorrenti è andato su tutte le furie quando la squadra avversaria ha risposto correttamente a una domanda e vinto ...