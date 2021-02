“Ci vuole un gran fisico” stasera in tv: la Finocchiaro, Aldo, Giovanni e Giacomo i fenomeni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Possono sentirsi ammalianti streghe, eroine sui tacchi a spillo, ‘fate’ conturbanti, ma tutto ha una fine quando qualcuno le chiamerà signore. Ci proveranno, prima o poi, a distruggere i sogni. Arriverà con la velocità di una razzo missile, dritto alle orecchie, l’ingannevole e gentile parola. Che volete che importi del galateo ad una donna? Tiriamo anche fuori il baciamano dal repertorio di galanterie, ma a chi ha mezzo secolo sulle spalle, risparmiamo qualche turbamento con l’irreversibile ‘signora’. “Ci vuole un gran fisico” stasera in tv, è un film del 2013, distribuito da Medusa con, non a caso, una donna al suo esordio da regista, Sophie Chiarello. A far ridere, nel ruolo di Eva, commessa reparto profumi, e cinquanta suonati, ci pensa Angela Finocchiaro. Il suo nome è preso dall’Eden, ma in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Possono sentirsi ammalianti streghe, eroine sui tacchi a spillo, ‘fate’ conturbanti, ma tutto ha una fine quando qualcuno le chiamerà signore. Ci proveranno, prima o poi, a distruggere i sogni. Arriverà con la velocità di una razzo missile, dritto alle orecchie, l’ingannevole e gentile parola. Che volete che importi del galateo ad una donna? Tiriamo anche fuori il baciamano dal repertorio di galanterie, ma a chi ha mezzo secolo sulle spalle, risparmiamo qualche turbamento con l’irreversibile ‘signora’. “Ciunin tv, è un film del 2013, distribuito da Medusa con, non a caso, una donna al suo esordio da regista, Sophie Chiarello. A far ridere, nel ruolo di Eva, commessa reparto profumi, e cinquanta suonati, ci pensa Angela. Il suo nome è preso dall’Eden, ma in ...

IvanAdvance : Ci vuole un gran fisico - mameli54 : @lellone_ @clawin8 Se Draghi li aveva fregati Grillo faceva saltare tutto, ne è capace. L'altro è un gran furbetto,… - gianpet1 : RT @Morenozagor: Ma il diavolo, a pensarci bene, che cosa mai se ne farà di noi? Che ci guadagna, che gliene viene tutti a portarci all’inf… - IlPersonaggione : @fosfomicine Di ciò che non conoscevi, interessante. Ti ringrazio, segno anche questa. Per l'ignoto, ci vuole semp… - Filimatri : RT @SilvanaDenicolo: @BresciEli @virginiaraggi Le #asfaltature realizzate in questi anni a #Ostia e dintorni sono di gran lunga superiori -… -