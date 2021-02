Chiusure e divieti per riaprire a Pasqua. La linea dura di Speranza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi il nuovo decreto del governo Draghi prorogherà il divieto di spostamento tra regioni in scadenza al 25 febbraio. La restrizione dovrebbe rimanere valida per altri trenta giorni. Ma la diffusione delle varianti vede contrappposta la linea di Speranza, che durante il vertice con le regioni ha spiegato che “purtroppo con le varianti in circolazione continuare con le restrizioni è indispensabile” e la linea dei presidenti di regione. Non passa, almeno per ora, l’ipotesi della zona arancione allargata a tutto il territorio nazionale, Cosa è successo durante il vertice, a cui erano presenti, in videoconferenza, Speranza, la neo ministra per gli Affari Regionali Gelmini e i presidenti di regione? Se il ministro della Salute ha fatto presente che non è possibile in questo momento ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi il nuovo decreto del governo Draghi prorogherà il divieto di spostamento tra regioni in scadenza al 25 febbraio. La restrizione dovrebbe rimanere valida per altri trenta giorni. Ma la diffusione delle varianti vede contrappposta ladi, chente il vertice con le regioni ha spiegato che “purtroppo con le varianti in circolazione continuare con le restrizioni è indispensabile” e ladei presidenti di regione. Non passa, almeno per ora, l’ipotesi della zona arancione allargata a tutto il territorio nazionale, Cosa è successonte il vertice, a cui erano presenti, in videoconferenza,, la neo ministra per gli Affari Regionali Gelmini e i presidenti di regione? Se il ministro della Salute ha fatto presente che non è possibile in questo momento ...

bisanzio21 : RT @liuk71rm: #DPCM blocchi e i divieti prolungati al 27 marzo, successone per la svolta del #governodeimigliori rispetto al precedente Con… - liuk71rm : #DPCM blocchi e i divieti prolungati al 27 marzo, successone per la svolta del #governodeimigliori rispetto al prec… - Marte7983 : RT @speranza58: @lageloni Quindi, secondo la loro logica, oggi ci sarà un nuovo DPCM che prorogherà i divieti, che però si applicherà solo… - speranza58 : @lageloni Quindi, secondo la loro logica, oggi ci sarà un nuovo DPCM che prorogherà i divieti, che però si appliche… - matteo_1093 : Subito i ristori. Dopo l’idiozia delle chiusure che non ci salveranno non possono mai mancare i “ristori contestual… -