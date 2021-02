Chi era Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luca Attanasio , l'ambasciatore italiano in Congo rimasto ucciso nel corso di un attacco , ricopriva la carica dal 31 ottobre 2019. Nato a Limbiate, in provincia di Milano, si era laureato con lode ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 febbraio 2021), l'inrimastonel corso di un, ricopriva la carica dal 31 ottobre 2019. Nato a Limbiate, in provincia di Milano, si era laureato con lode ...

borghi_claudio : @RiccardoDeias Com'era quella che con la sterlina ci compravano la cicoria dello Zimbabwe? Siamo sempre lì, c'è chi… - Corriere : Laureato alla Bocconi, 43 anni di Limbiate, padre di tre figlie. Aveva vinto il Premi... - SkyTG24 : Luca Attanasio, chi era l'ambasciatore italiano ucciso in Congo - semino14 : @carmi_ne In più il Milan non mi sembra del tutto affidabile quando difende basso e a livello emotivo è una squadra… - GothicPsyche : RT @LiaCeli: Oltretutto si deduce che, per chi scrive, Fiona May ha la “bellezza selvaggia” ma non “la testa che ragiona”. Ammazza che schi… -