Che Tempo che fa non andrà in onda il 28 febbraio: Fabio Fazio si deve operare (Di lunedì 22 febbraio 2021) La puntata di Che Tempo che fa, prevista per domenica 28 febbraio, non andrà in onda. A dare l’annuncio ufficiale è stato direttamente il conduttore Fabio Fazio. Quest’ultimo, nella messa in onda del 21 febbraio, dopo il blocco dedicato a Luciana Littizzetto, ha chiarito che il prossimo appuntamento con il programma della terza rete Rai non è previsto. Il motivo risiede nel fatto che il conduttore deve necessariamente sottoporsi ad un intervento chirurgico che non gli consentirò di poter essere operativo. Durante l’annuncio non sono potuti mancare gli interventi sarcastici della sua fedele amica e collaboratrice. Scopriamo, dunque, cosa è successo. L’annuncio di Fabio Fazio sulla sospensione di Che ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 febbraio 2021) La puntata di Cheche fa, prevista per domenica 28, nonin. A dare l’annuncio ufficiale è stato direttamente il conduttore. Quest’ultimo, nella messa indel 21, dopo il blocco dedicato a Luciana Littizzetto, ha chiarito che il prossimo appuntamento con il programma della terza rete Rai non è previsto. Il motivo risiede nel fatto che il conduttorenecessariamente sottoporsi ad un intervento chirurgico che non gli consentirò di poter essere operativo. Durante l’annuncio non sono potuti mancare gli interventi sarcastici della sua fedele amica e collaboratrice. Scopriamo, dunque, cosa è successo. L’annuncio disulla sospensione di Che ...

mengonimarco : “L’anno che verrà” è un brano senza tempo. Ci è sembrato il miglior modo per raccontare questo di tempo, fatto di p… - Capezzone : Padre perdona loro perché non sanno quello che twittano. Non ho tempo di querelare ecc, ma il solo fatto che qualcu… - enricoruggeri : Ci eravamo sentiti giorni fa: scherzava e sdrammatizzava come sempre: “anche senza gambe al ristorante con te ci ve… - Lupe34172635 : @Alby_O_Maestro @scar15385 Andava fatto tempo fa e non di certo ora, ci rendiamo conto che siamo quasi a marzo e no… - nuovafrontiera : RT @mod_temporali: #Libri In “Fondi di caffè” (@nuovafrontiera, pp. 171, euro 16, traduzione di Elisa Tramontin) Mario Benedetti narra il… -