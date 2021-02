Cassano racconta la lite con Spalletti | “Guarda che non alleni più le pippe dell’Udinese”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 febbraio 2021) Antoniohato a Bobo Tv su Twitch un retroscena molto divertente sullacon Lucianoai tempi della Roma nel primo giorno di ritiro, in cui ebbe uno screzio con il tecnico per “colpa” di Totti e Montella: “Era il primo di ritiro. Alzai la musica e vennea spegnerla. Totti e Montella mi stuzzicano e mi dicono che non ho coraggio per riaccenderla, vado e la riaccendo. Arriva di nuovo, la rispegne e gli dico che non stava allenando più quellemi mise fuori rosa. Ero vicecapitano e quando mi disse che non lo sarei stato più presi, gli diedi la maglia e me ne andai”. SportFace.