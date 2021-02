Bonaccini | “Pronti a zona rossa a San Benedetto | se serve”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) BOLOGNA – Zone rosse nei Comuni dove i contagi salgano troppo. L’Emilia-Romagna è pronta ad intervenire con limitazioni forti sull’Appennino bolognese e “dove serve”, per fermare l’epidemia. Lo assicura il presidente Stefano Bonaccini, interpellato in particolare sul caso di San Benedetto Val di Sambro. Il sindaco del municipio della montagna bolognese, ricorda il governatore, “ha fatto una ordinanza che chiude le scuole più un’altra serie di limitazioni delle attività. Siamo pronti, in contatto con i sindaci dei luoghi dove ci siano casi di epidemia che aumenta, a prendere provvedimenti ulteriormente restrittivi”.