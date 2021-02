Attacco in Congo, bandiere a mezz'asta in segno di lutto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Esposizione a mezz'asta della bandiera italiana e della bandiera europea sugli edifici pubblici degli Organi Costituzionali e dei ministeri fino a martedì sera. E' quanto ha deciso la presidenza del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 febbraio 2021) Esposizione adella bandiera italiana e della bandiera europea sugli edifici pubblici degli Organi Costituzionali e dei ministeri fino a martedì sera. E' quanto ha deciso la presidenza del ...

