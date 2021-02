(Di lunedì 22 febbraio 2021) Da23 febbraio le misure temporanee di primo livellosaranno introdotte in tutte le province lombarde, con esclusione di Sondrio.

webecodibergamo : Aria inquinata in Lombardia Da martedì limitazioni anti-smog - CapitanCarla : @DarioCi8 Sono stata in entrambe le città e senza ombra di dubbio ti dico Genova. Torino è freddissima e inoltre è… - mcrepax : RT @othomn: L'aria a Milano è di nuovo altamente inquinata, @BeppeSala , @ComuneMI , @MarcoGranelliMI . Il traffico automobilistico domina… - LeoneRossetti : RT @othomn: L'aria a Milano è di nuovo altamente inquinata, @BeppeSala , @ComuneMI , @MarcoGranelliMI . Il traffico automobilistico domina… - othomn : L'aria a Milano è di nuovo altamente inquinata, @BeppeSala , @ComuneMI , @MarcoGranelliMI . Il traffico automobilis… -

Da martedì 23 febbraio le misure temporanee di primo livello anti smog saranno introdotte in tutte le province lombarde, con esclusione di ...Con la nebbia o la presenza di cielo coperto peggiorerà la qualità dell'che diventerà scadente e moltosoprattutto al mattino e alla sera nelle grandi città come ad esempio Milano, ...SABBIONETA. Il dirigente dell’area “Tutela ambientale” della Provincia di Mantova ha diffidato la ditta Panguaneta dall’effettuare scarichi nei fossi ed emissioni in atmosfera «difformemente da quanto ...Le automobili danneggiando l’ambiente anche quando sono spente? Secondo un nuovo studio cinese pare proprio che sia così, e la colpa sarebbe degli alcani ...