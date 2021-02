Vincenzo De Lucia | chi è | età | carriera | imitazioni | vita privata | Instagram

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Oggi tra gli ospiti ci sarà ancheDe, il bravissimo trasformista e imitatore del programma di Rai 2 “Stasera tutto è possibile”.De: chi è, età,, tutto sull’imitatoreDeè nato a Napoli, classe 1987 e ha fatto una lunga gavetta prima di approdare su Rai 2 nei panni di imitatore nel programma “Stasera tutto è possibile” di Rai 2. Diversi i ruoli ricoperti: dall’attore, allo sceneggiatore, aiuto-regista,nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese, il riconoscimento più importante a livelli nazionali per un imitatore. I suoi personaggi più amati sono: Maria De Filippi, Mara Venier, Ornella Vanoni, Maria Nazionale, Barbara ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA CARLO VERDONE, LUISA RANIERI E LE IMITAZIONI DI VINCENZO DE LUCIA - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA CARLO VERDONE, LUISA RANIERI E LE IMITAZIONI DI VINCENZO DE LUCIA - chiarafrancini : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A #DomenicaIn ospiti @verdoneofficial @LuisaRanieri12 #LauraChiatti @chiarafrancini @AndreaSannino #VincenzoDeLucia @… - chiarafrancini : RT @MontiFrancy82: A #DomenicaIn ospiti @verdoneofficial @LuisaRanieri12 #LauraChiatti @chiarafrancini @AndreaSannino #VincenzoDeLucia @ma… - MontiFrancy82 : A #DomenicaIn ospiti @verdoneofficial @LuisaRanieri12 #LauraChiatti @chiarafrancini @AndreaSannino… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Lucia

Corriere dell'Umbria

A grande richiesta, tornaDeche la scorsa domenica è stato protagonista di una divertente imitazione di Barbara D'Urso che ha fatto discutere soprattutto sul Web. Maria Rita GagliardiE ancora,De, bravissimo imitatore e trasformista del programma Stasera tutto è possibile di Rai 2 interverrà in studio per interpretare uno dei suoi personaggi più celebri. Domenica ...Domenica In, anticipazioni degli ospiti di oggi, 21 febbraio 2021: in studio Carlo Verdone, Luisa Ranieri, ma anche Laura Chiatti ...Oggi, domenica 21 febbraio, andrà in onda la 24esima puntata di Domenica In in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.