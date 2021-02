VIDEO Sebastian Foss-Solevaag vince lo slalom dei Mondiali. Battuti Pertl e Kristoffersen a Cortina

(Di domenica 21 febbraio 2021)ha vinto lodei2021 di sci alpino. Il norvegese ha fatto saltare il banco sulle nevi did’Ampezzo, riuscendo a recuperare due posizioni nella seconda manche e a trionfare in maniera perentoria. Lo scandinavo ha battuto di 21 centesimi l’austriaco Adrian, scivolato di una posizione dopo la prima manche. A completare il podio è stato l’altro norvegese Henrik, attardato di 46 centesimi. Il nosto Alex Vinatzer si è dovuto accontentare del quarto posto a 1.20 di ritardo, dopo aver chiuso la prima manche al secondo posto. Di seguito ildella vittoria dinellodei ...

Nel nuovo brevemolte sequenze già viste nei trailer precedenti , ciò che cambia invece è la ... CAST : Anthony Mackie eStan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, ...Il ritorno in Formula 1 come scuderia ufficiale, con il quattro volte campione del mondo... Nelgirato a Silverstone con Moers alla guida, è possibile apprezzare anche alcuni dettagli ...Sebastian Foss-Solevaag ha vinto lo slalom dei Mondiali 2021 di sci alpino. Il norvegese ha fatto saltare il banco sulle nevi di Cortina d'Ampezzo, riuscendo a recuperare due posizioni nella seconda manche e a trionfare in maniera perentoria. Lo scandinavo ha battuto di 21 centesimi l'austriaco Adrian, scivolato di una posizione dopo la prima manche. A completare il podio è stato l'altro norvegese Henrik, attardato di 46 centesimi. Il nosto Alex Vinatzer si è dovuto accontentare del quarto posto a 1.20 di ritardo, dopo aver chiuso la prima manche al secondo posto.