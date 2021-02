Vertice governo-regioni, è deciso: proroga allo stop degli spostamenti ancora per un mese (Di domenica 21 febbraio 2021) Una riunione preparatoria al nuovo DPCM che sarà varato entro il 5 marzo, questo quanto preannunciato dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in collegamento con Live-Non è la d’Urso. Il Vertice governo-regioni presieduto dal neo-ministro per gli Affari Regionali Gelmini si è concluso e, stando a quanto trapelato, è stato deciso un prolungamento dello stop agli spostamenti fra regioni. Lunedì 22 febbraio, alle 9.30, si riunirà il Consiglio dei Ministri che lavorerà al nuovo DPCM contenente le nuove misure anti-contagio. A preoccupare maggiormente il governo è il diffondersi delle varianti. Gelmini ha anticipato le misure che sono state decise durante l’incontro. Vertice governo-regioni: ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Una riunione preparatoria al nuovo DPCM che sarà varato entro il 5 marzo, questo quanto preannunciato dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in collegamento con Live-Non è la d’Urso. Ilpresieduto dal neo-ministro per gli Affari Regionali Gelmini si è concluso e, stando a quanto trapelato, è statoun prolungamento delloaglifra. Lunedì 22 febbraio, alle 9.30, si riunirà il Consiglio dei Ministri che lavorerà al nuovo DPCM contenente le nuove misure anti-contagio. A preoccupare maggiormente ilè il diffondersi delle varianti. Gelmini ha anticipato le misure che sono state decise durante l’incontro.: ...

