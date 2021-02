Variante Covid, chiude un’altra scuola a Roma, Ddi dal 24 febbraio (Di domenica 21 febbraio 2021) Un'altra scuola chiude a Roma per sospetti casi di Variante inglese. L'Asl ha disposto lo stop delle lezioni in presenza da lunedì 22 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 febbraio 2021) Un'altraper sospetti casi diinglese. L'Asl ha disposto lo stop delle lezioni in presenza da lunedì 22. L'articolo .

VittorioSgarbi : Siamo in mano a scriteriati. Il sindaco di Bono delira: come si può trasmettere un contagio all’aria aperta, in gia… - TgLa7 : #Covid: variante inglese, altre 2 zone rosse nel Lazio ++ Restrizioni a Colleferro e Carpineto in provincia di Roma - RobertoBurioni : Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando… - ZambucoGiusy : RT @RadioSavana: Repubblica: 'Scoperta in Italia un variante Covid misteriosa. Un mix tra quella inglese, brasiliana e africana.' Per non c… - orizzontescuola : Variante Covid, chiude un’altra scuola a Roma, Ddi dal 24 febbraio -