Uomini e Donne, Sophie e Matteo tornano su Instagram: il dolce messaggio (Di domenica 21 febbraio 2021) Sophie Codegoni è tornata su Instagram e ha fugato i dubbi dei fan che non avevano più avuto notizie della coppia di Uomini e Donne dopo la scelta, avvenuta ormai dieci giorni fa ma andata in onda su Canale 5 venerdì scorso. Non solo lei e Matteo Ranieri sono felici e innamorati, ma non si sono mai staccati da quando si sono scelti nel programma di Maria De Filippi: la modella, infatti, ha pubblicato una foto nella quale bacia l fidanzato accompagnandola con una sola parola “Insieme”. Non si capisce dallo scatto dove si trovino i due fidanzati, ma stando ai rumors sembra non si siano ancora mossi da Roma, dove hanno vissuto per tutti questi mesi in cui hanno partecipato alla trasmissione. Sophie tuttavia vive a Milano, ed è probabile che presto raggiungano insieme il capoluogo ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 febbraio 2021)Codegoni è tornata sue ha fugato i dubbi dei fan che non avevano più avuto notizie della coppia didopo la scelta, avvenuta ormai dieci giorni fa ma andata in onda su Canale 5 venerdì scorso. Non solo lei eRanieri sono felici e innamorati, ma non si sono mai staccati da quando si sono scelti nel programma di Maria De Filippi: la modella, infatti, ha pubblicato una foto nella quale bacia l fidanzato accompagnandola con una sola parola “Insieme”. Non si capisce dallo scatto dove si trovino i due fidanzati, ma stando ai rumors sembra non si siano ancora mossi da Roma, dove hanno vissuto per tutti questi mesi in cui hanno partecipato alla trasmissione.tuttavia vive a Milano, ed è probabile che presto raggiungano insieme il capoluogo ...

lauraboldrini : Giornata nazionale del personale #sanitario. Grazie agli uomini e alle donne che hanno protetto la nostra salute i… - MinisteroSalute : #GiornataNazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e volontariato. Rispettare le regole… - TeresaBellanova : Oggi è la Giornata dedicata al personale sanitario. Migliaia di donne e uomini che in questi mesi non si sono mai a… - elysiante : RT @planisferiale: peccato che alle donne succede QUALSIASI cosa ogni giorno e guarda un po', gli uomini restano impuniti non appena una d… - sverginami : RT @blvckgnr: Non capisco. Se lo fanno gli uomini fanno schifo e sono da punire (giustamente), però se lo fanno le donne è tutto lecito per… -