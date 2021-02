Udinese, Deulofeu out per infortunio: “Ci rivediamo presto” (Di domenica 21 febbraio 2021) Parma-Udinese di Serie A perde un protagonista. Per la rabbia dei bianconeri. È Gerard Deulofeu che ha rimediato, nel corso di questa settimana, un infortunio al ginocchio. Il calciatore iberico si è preso un grandissimo spavento: all’inizio, infatti, si temeva che il ko fosse più serio del previsto. Dalle ultime notizie, invece, pare che lo stop non sarà così lungo come si pensava. infortunio Deulofeu: le parole del calciatore e di mister Gotti Parole confortanti per tutti i tifosi dell’Udinese. Gerard Deulofeu ha raccontato dell’infortunio patito questa settimana in allenamento. Si temeva fosse qualcosa di serio, invece l’iberico cresciuto nelle giovanili del Barcellona ha minimizzato il tutto. Ecco le sue parole: “Mi sono preso un piccolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Parma-di Serie A perde un protagonista. Per la rabbia dei bianconeri. È Gerardche ha rimediato, nel corso di questa settimana, unal ginocchio. Il calciatore iberico si è preso un grandissimo spavento: all’inizio, infatti, si temeva che il ko fosse più serio del previsto. Dalle ultime notizie, invece, pare che lo stop non sarà così lungo come si pensava.: le parole del calciatore e di mister Gotti Parole confortanti per tutti i tifosi dell’. Gerardha raccontato dell’patito questa settimana in allenamento. Si temeva fosse qualcosa di serio, invece l’iberico cresciuto nelle giovanili del Barcellona ha minimizzato il tutto. Ecco le sue parole: “Mi sono preso un piccolo ...

salvione : Udinese, Gotti: 'Parma partita trappola. Peccato per Deulofeu' - OdeonZ__ : Udinese: 'Occhio al Parma, è una trappola. Che peccato per Deulofeu' - Dalla_SerieA : Udinese, Gotti: 'Parma partita trappola. Peccato per Deulofeu' - - fisco24_info : Serie A: Parma-Udinese, formazioni: 'Dispiacere per l'infortunio a Deulofeu' - MonicaTox69 : Deulofeu: 'Infortunio non grave il mio. CI rivedremo molto presto' -