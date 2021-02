infoitsport : Slalom uomini, prima manche, Vinatzer ottimo 2°: 'Avevo il ritmo giusto. Ora devo ripetermi' - sportli26181512 : Mondiali di sci a Cortina, slalom uomini: Pertl in testa dopo la 1^ manche, Vinatzer 2°: Alex Vinatzer è secondo do… - ansacalciosport : Cortina: slalom uomini; Vinatzer, spero di mostrare mio valore. Domani chiudono Mondiali;azzurro,'non vedo l'ora ch… - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: #MondialiCortina, #Slalom uomini: baby #Vinatzer e nonno #Moelgg, fateci sognare! - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MondialiCortina, #Slalom uomini: baby #Vinatzer e nonno #Moelgg, fateci sognare! -

Ultime Notizie dalla rete : Slalom uomini

Ottima prima manche per Alex Vinatzer che chiude a 14 centesimi di ritardo dall'austriaco primo Pertl. Terzo Foss - Solevaag, quarto Jakobsen, quinto Noel. Moelgg nei primi 20. Fuori dai giochi invece ...L'ordine d'arrivo della 1manche dello1. PERTL (AUT) in 52''24 2. VINATZER (ITA) +0''14 3. FOSS SOLEVAAG (NOR) +0''16 4. JAKOBSEN (SVE) +0''18 5. NOEL (FRA) +0''34 15. MOELGG (ITA) ...Piccola e grande cilindrata, sportive e Streetfighter, Naked e Crossover. Uomini con mogli/fidanzate al seguito e viceversa. Francis da Hénin-Beaumon, feudo lepenista del nord, ha raggiunto la Ville ...L’azzurro argento nello slalom gigante: è la sua prima volta in assoluto sul podio «Mi dicevano da sempre che ero bravo, non fare centro era diventato un peso» ...