Roma, Fonseca: «È mancata la giocata. Dzeko? Nessuno è titolare» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento: le sue dichiarazioni Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento. PRESTAZIONE – «È stata una partita difficile. Il Benevento si è difeso bene e noi non siamo stati in grado di concretizzare sotto porta. Penso che i miei calciatori abbiano capito gli errori». Dzeko – «Ho messo Dzeko per avere più uomini in area, ma sulle fasce siamo stati lenti e imprecisi. Lui ha giocato bene a Braga, oggi ha giocato Borja Mayoral. Non c’è un titolare, in nessun reparto». STANCHEZZA – «Non è una questione fisica. La squadra ha giocato sempre con intensità. Sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento: le sue dichiarazioni Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento. PRESTAZIONE – «È stata una partita difficile. Il Benevento si è difeso bene e noi non siamo stati in grado di concretizzare sotto porta. Penso che i miei calciatori abbiano capito gli errori».– «Ho messoper avere più uomini in area, ma sulle fasce siamo stati lenti e imprecisi. Lui ha giocato bene a Braga, oggi ha giocato Borja Mayoral. Non c’è un, in nessun reparto». STANCHEZZA – «Non è una questione fisica. La squadra ha giocato sempre con intensità. Sono ...

