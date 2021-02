Random a Sanremo 2021 duetta con i The Kolors: “Un pezzo che dice molto di me” (Di domenica 21 febbraio 2021) Finalmente è arrivata la conferma della lista dei duetti che ascolteremo il 4 marzo 2021, nella terza serata del Festival. Trai cantanti in gara nella sezione Big, anche Random. Lo abbiamo ascoltato in radio, lo abbiamo visto sui YouTube dove ha iniziato la sua carriera e lo abbiamo ascoltato e visto anche in tv ad Amici la scorsa primavera. E proprio dal mondo di Amici arriva la band con la quale il giovanissimo si esibirà. Random si esibirà con il brano di Jovanotti “Ragazzo Fortunato” insieme a The Kolors, una delle migliori realtà in circolazione sia discograficamente che sul palco. La scelta dà vita ad una collaborazione di generi diversi tra loro, che personalizza sensibilmente la performance e il consolidamento di una forte amicizia che lega Random a Stash e a tutta la band (da gennaio fuori con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 febbraio 2021) Finalmente è arrivata la conferma della lista dei duetti che ascolteremo il 4 marzo, nella terza serata del Festival. Trai cantanti in gara nella sezione Big, anche. Lo abbiamo ascoltato in radio, lo abbiamo visto sui YouTube dove ha iniziato la sua carriera e lo abbiamo ascoltato e visto anche in tv ad Amici la scorsa primavera. E proprio dal mondo di Amici arriva la band con la quale il giovanissimo si esibirà.si esibirà con il brano di Jovanotti “Ragazzo Fortunato” insieme a The, una delle migliori realtà in circolazione sia discograficamente che sul palco. La scelta dà vita ad una collaborazione di generi diversi tra loro, che personalizza sensibilmente la performance e il consolidamento di una forte amicizia che legaa Stash e a tutta la band (da gennaio fuori con ...

PatriziaAlessa2 : RT @giovannivernia: Dopo aver conosciuto e scherzato (per ora) qui a Sanremo con artisti come Colapesce e Di Martino, Random, Fulminacci, G… - zazoomblog : Sanremo 2021 chi è Random: sapete cosa faceva prima di diventare famoso? - #Sanremo #Random: #sapete #faceva - DCedri : RT @giovannivernia: Dopo aver conosciuto e scherzato (per ora) qui a Sanremo con artisti come Colapesce e Di Martino, Random, Fulminacci, G… - Sanremo_2021 : Siete pronti nel passare da un buon sugo alla genovese a un bel piatto di spaghetti alla puttanesca ??? Perché dopo… - michelecmassari : RT @giovannivernia: Dopo aver conosciuto e scherzato (per ora) qui a Sanremo con artisti come Colapesce e Di Martino, Random, Fulminacci, G… -