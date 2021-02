Paura Osimhen: sbatte la testa, riprende conoscenza, in ospedale per accertamenti (Di domenica 21 febbraio 2021) Spavento al Gewiss Stadium, Victor Osimhen è stato trasportato in ospedale dopo aver lasciato il campo in barella. Nei minuti finali della gara terminata per 4-2 in favore dell’Atalanta, a seguito di uno scontro di gioco, il nigeriano è caduto battendo la testa e si è accasciato a terra privo di sensi. Pronto l’intervento dei sanitari che l’hanno trasportato negli spogliatoi, il giocatore ha ripreso conoscenza ma ora è in ospedale per accertamenti. E’ l’ennesima tegola di una stagione complicatissima in casa Napoli. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Spavento al Gewiss Stadium, Victorè stato trasportato indopo aver lasciato il campo in barella. Nei minuti finali della gara terminata per 4-2 in favore dell’Atalanta, a seguito di uno scontro di gioco, il nigeriano è caduto battendo lae si è accasciato a terra privo di sensi. Pronto l’intervento dei sanitari che l’hanno trasportato negli spogliatoi, il giocatore ha ripresoma ora è inper. E’ l’ennesima tegola di una stagione complicatissima in casa Napoli. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

