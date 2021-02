Pagelle Lecce-Cosenza 3-1 | voti | tabellino | ammonizioni e gol Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 21 febbraio 2021) La ventiquattresima giornata dellaha presentato, posticipo domenicale terminato 3-1. Gli ospiti hanno conquistato un prezioso vantaggio all’8? con Gliozzi, abile a tramutare in gol un’azione corale dei cosentini, con un colpo di testa letale. Rispostase al 12?, firmata da Coda, in rete su calcio di rigore, ottenuto per un’ingenuità difensiva di Legittimo. Sorpasso e allungo dei padroni di casa tra il 77? e l’85’, grazie a una realizzazione da penalty di Mancosu e a un gol risolutivo di Meccariello, a segno di testa. Rendimento altalenante del, che ha inanellato però 3 punti importanti in ottica playoff. Sconfitta e rammarico per il, che ha sfiorato il quarto pari consecutivo. Confronto giocato a viso ...