Napoli | che guaio per Gattuso | un altro forfait importante

SkySport : ?? YOUNES, CHE GOL DELL'EX NAPOLI ? Il Bayern stecca ancora, vince l'Eintracht ??? GLI HL ?? - ElenarussoTW : Ho fede nell’emozione che sto vivendo, è anima. #Napoli - Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - BibiFlowers : RT @AquileDel: Napoli ieri sera... niente da aggiungere oltre al fatto che il mondo ha bisogno di più napoletani. Un grazie gigante a quest… - Tinofonti71 : @dgiorgio73 A parte i discorsi tecnici su di noi che ci stanno,ma ero sicuro che oggi loro avrebbero messo un macig… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli che

Turno 'spezzatino' per la serie A ,dopo gli anticipi di venerdì e sabato torna in campo con altre quattro partite . Riflettori sulle due sfide pomeridiane: Milan - Inter e Atalanta -. Nel derby della Madonnina i rossoneri ...Ultime notizie calcio- Non c'è tregua per ilper quanto riguarda gli infortuni. Stando a quanto riportato da Sky Sport, a poco meno di due ... Probabile, dunque,l'ex Pescara possa non ...Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza Si parla anche del ...Giuseppe Pecoraro, ex procuratore generale della Federcalcio, è intervenuto a Il Corriere dello Sport, ecco le sue parole: “Juve-Napoli? Non poteva che andare così, con l’annullamento della sconfitta ...