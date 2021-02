L'Umbria chiede ad Arcuri più vaccini per le "zone rosse" (Di domenica 21 febbraio 2021) Le “zone rosse” per l’emergenza Covid “non possono essere rifornite di vaccini con il criterio di proporzionalità con la popolazione, ma devono avere maggiori forniture in grado di spegnere ’l’incendio in attò ed evitare che il virus si propaghi verso altri territori”. Lo sottolinea il Comitato operativo regionale che ha deciso l’invio di una lettera al Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri firmata dai direttori della Regione Umbria Claudio Dario, Sanità, e Stefano Nodessi, Infrastrutture e protezione civile. La lettera è stata inviata - spiega la Regione - per “ribadire, e supportare, la richiesta di una rapida fornitura per l’Umbria di 50 mila vaccini, già formalizzata dalla stessa presidente della Regione Umbria, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Le “” per l’emergenza Covid “non possono essere rifornite dicon il criterio di proporzionalità con la popolazione, ma devono avere maggiori forniture in grado di spegnere ’l’incendio in attò ed evitare che il virus si propaghi verso altri territori”. Lo sottolinea il Comitato operativo regionale che ha deciso l’invio di una lettera al Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenicofirmata dai direttori della RegioneClaudio Dario, Sanità, e Stefano Nodessi, Infrastrutture e protezione civile. La lettera è stata inviata - spiega la Regione - per “ribadire, e supportare, la richiesta di una rapida fornitura per l’di 50 mila, già formalizzata dalla stessa presidente della Regione, ...

