Giorgia Meloni insultata | anche Controradio prende le distanze dal prof Gozzini

Leggi su firenzepost

(Di domenica 21 febbraio 2021) In merito alla trasmissione Bene bene Male male andata in onda venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 09:00S.r.l. intendere le- come per altro già fatto in onda - dal linguaggio utilizzato dal. GiovanniL'articolo proviene da Firenze Post.