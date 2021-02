GF Vip, Stefania Orlando contro Dayane Mello: “Falsa! Ti ho smascherata” (VIDEO) (Di domenica 21 febbraio 2021) L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è finita Nel 41esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda venerdì sera su Canale 5 si è parlato molto del rapporto contrastato tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due gieffine infatti, dopo quasi cinque mesi di amicizia speciale da qualche giorno si sono completamente allontanate. Tutto ha preso inizio da quello la bella siciliana ha iniziato un flirt con Andrea Zenga. A dire il suo punto di vista tra quello che sta accadendo tra la modella brasiliana e la 28enne ci ha pensato Stefania Orlando, che tra l’altro ha superato il televoto contro Giulia Salemi. “Ho capito il tuo gioco. Sei falsa ti ho smascherata“, ha detto la bionda conduttrice alla sudamericana. L’opinione di ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 21 febbraio 2021) L’amicizia trae Rosalinda Cannavò è finita Nel 41esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda venerdì sera su Canale 5 si è parlato molto del rapporto contrastato trae Rosalinda Cannavò. Le due gieffine infatti, dopo quasi cinque mesi di amicizia speciale da qualche giorno si sono completamente allontanate. Tutto ha preso inizio da quello la bella siciliana ha iniziato un flirt con Andrea Zenga. A dire il suo punto di vista tra quello che sta accadendo tra la modella brasiliana e la 28enne ci ha pensato, che tra l’altro ha superato il televotoGiulia Salemi. “Ho capito il tuo gioco. Sei falsa ti ho“, ha detto la bionda conduttrice alla sudamericana. L’opinione di ...

