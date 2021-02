“GF Vip” querela per due ex concorrenti? Parla Salvo Veneziano: «Ho l’asso nella manica…» (Di domenica 21 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da “Giornalettismo”, Alfonso Signorini e la produzione del “Grande Fratello Vip” avrebbero querelato Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, entrambi ex protagonisti (squalificati) delle ultime due edizioni del reality show. Il secondo, già concorrente del primo storico Grande Fratello, era stato fatto fuori per delle frasi sessiste, mentre l’ex marito di Simona Ventura è stato espulso per una presunta bestemmia. leggi anche l’articolo —> GFVip 5, Stefania Orlando spara a zero contro Dayane Mello: «Ce ne siamo accorti troppo tardi…» “O si tratta di voci di corridoio o è stato un tentativo di chiuderci la bocca e farci paura. Ad oggi io e Stefano Bettarini non abbiamo ricevuto alcuna querela anche se per queste cose di solito ci vogliono uno-due mesi. Stiamo aspettando. Non mi espongo del ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da “Giornalettismo”, Alfonso Signorini e la produzione del “Grande Fratello Vip” avrebberoto Stefano Bettarini e, entrambi ex protagonisti (squalificati) delle ultime due edizioni del reality show. Il secondo, già concorrente del primo storico Grande Fratello, era stato fatto fuori per delle frasi sessiste, mentre l’ex marito di Simona Ventura è stato espulso per una presunta bestemmia. leggi anche l’articolo —> GFVip 5, Stefania Orlando spara a zero contro Dayane Mello: «Ce ne siamo accorti troppo tardi…» “O si tratta di voci di corridoio o è stato un tentativo di chiuderci la bocca e farci paura. Ad oggi io e Stefano Bettarini non abbiamo ricevuto alcunaanche se per queste cose di solito ci vogliono uno-due mesi. Stiamo aspettando. Non mi espongo del ...

