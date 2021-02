Fdi: Meloni, 'Professore? Io non vendicativa, credo stavolta lezione presa lui' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Io non sono una persona vendicativa. Ognuno si assume le sue responsabilità e quando ho parlato con l'università di Siena, ho detto che me la vicenda si chiude qui". Lo had etto il presidente Fdi, Giorgia Meloni, alla trasmissione di Barbara D'Urso su Canale 5. "Io non chiedo nessun provvedimento disciplinare per questo Professore anche perchè stavolta la lezione l'ha dovuta imparare lui e mi basta. credo sia lui a dover dire qualcosa in più, il problema è suo e non mio". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Io non sono una persona. Ognuno si assume le sue responsabilità e quando ho parlato con l'università di Siena, ho detto che me la vicenda si chiude qui". Lo had etto il presidente Fdi, Giorgia, alla trasmissione di Barbara D'Urso su Canale 5. "Io non chiedo nessun provvedimento disciplinare per questoanche perchèlal'ha dovuta imparare lui e mi basta.sia lui a dover dire qualcosa in più, il problema è suo e non mio".

stanzaselvaggia : Come no. Adesso gli insulti alla Segre hanno una matrice misogina e non fascista. Come se molti degli odiatori dell… - FratellidItalia : FdI, Meloni: Stufa di attacchi osceni e diffamanti, ministro dell’università e rettore non hanno nulla da dire? - repubblica : Insulti a Meloni, il rettore di Siena prende le distanze. La solidarietà dell'Anpi: 'Miserabile offesa sessista': N… - lu_cos : RT @stanzaselvaggia: Come no. Adesso gli insulti alla Segre hanno una matrice misogina e non fascista. Come se molti degli odiatori della S… - flavio_basile : RT @stanzaselvaggia: Come no. Adesso gli insulti alla Segre hanno una matrice misogina e non fascista. Come se molti degli odiatori della S… -