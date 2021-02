Domenica In | Ornella Muti | “È un grande dolore” Mara Venier commossa

ornella_minafra : RT @IvoMandarino: @ornella_minafra Buona domenica! - ornella_minafra : @Peppemazzol Grazie Giuseppe. Domenica bella ???? - ornella_minafra : RT @Peppemazzol: @ornella_minafra Buona domenica Ornella ?????? - ornella_minafra : RT @giug13: @ornella_minafra ...ti ringrazio cara Rosanna e spero che il mio messaggio sia per te proficuo e trovi posto nei tuoi desideri… - ornella_minafra : RT @GiuseppeCultre6: @ornella_minafra Buongiorno e buona domenica a te Ornella -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Ornella

L'attrice ha dichiarato nel salotto del dì festivo di Rai1 che Carolina Facchinetti ha il Covid - 19. La conduttrice si emozione in ...... invece, di scena il cantautore Andrea Sannino , che presenterà proprio aIn, in anteprima ... e il collegamento del professor Matteo Bassetti ; collegamenti anche con l'attriceMuti, e ...Ornella Muti e il Covid. L'attrice confessa la sua paura per la pandemia e quanto sta succedendo nella sua famiglia, nel corso di Domenica ...L'attrice ha dichiarato nel salotto del dì festivo di Rai1 che Carolina Facchinetti ha il Covid-19. La conduttrice si emozione in diretta ...